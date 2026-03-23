ギタリスト布袋寅泰（64）が23日、インスタグラムを更新。メジャーデビュー25周年を迎えたヒップホップグループRIPSLYMEを祝福した。布袋は22日、東京・TOYOTAARENATOKYOで行われたRIPSLYMEの活動休止前ラストライブ「RIPSLYME25thAnniversaryGREATESTLIVE−FinalThreeNights−」最終日公演にサプライズで登場。06年リリースのコラボ楽曲「FUNKASTICBATTLE」でライブを盛り上げた。メンバーらと舞台