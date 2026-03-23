ソフトバンクの東浜巨投手が２３日、みずほペイペイで行われた投手練習に参加した。開幕ローテの６人からは外れたが、緊急事態のバックアップ要員の一番手として調整を続けることになる。ＦＡ残留したホークス一筋の３５歳右腕が練習後に取材に応じ、率直な気持ちを明かした。「まだまだ良くなる感覚というか、今いい状態で上がってきているので。そこだけを考えてやっていきたい。（心身ともに調整が難しくなるが）去年の経験