第９８回選抜高校野球大会の第５日（２３日）の第２試合で英明（香川）が高川学園（山口）を５―３で下した。４回に相手のミスと矢野（２年）、榎本（２年）の適時打などで３点を先制。その後も犠打を効果的に使って得点を重ね、粘る高川学園を振り切った。９回に２点差に詰め寄られながらも６安打３失点で完投したエース冨岡（３年）は「相手もいい投手なので負けないようにした。捕らえられていたので２回以降は打たせて取る