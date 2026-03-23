◆センバツ第４日▽１回戦佐野日大―三重（２３日・甲子園）８年ぶり１４度目出場の三重が１回戦で佐野日大（栃木）と対戦した。三重は甲子園通算２９勝（２６敗）で３０勝を目指す。三重県勢は甲子園で栃木勢に過去０勝２敗で未勝利。沖田展男監督（４７）が「試合を作ってくれる」と期待して先発起用したのは背番号１８の左腕・上田晴優（３年）。上田は低めを丹念に突き、４回まで被安打１で無失点投球を見せた。指