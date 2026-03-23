第９８回選抜高等学校野球大会の第５日第２試合（２３日）で高川学園（山口）が英明（香川）に３―５で敗戦。センバツ初勝利はならなかった。最後まで粘りを見せた。４点を追う９回一死から衞藤（３年）の右前打と敵失で一、三塁とすると吉田（２年）の遊ゴロ併殺崩れの間に１点を返した。さらに中島（２年）が三塁線を破って二死二、三塁とチャンスを広げると続く横山（２年）の遊ゴロが敵失を誘い３―５の２点差。なおも二