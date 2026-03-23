子どもの健康や体のことについて、知っておくといざというとき安心！トリートマンといっしょに楽しく学びましょう。卒園や入学、クラス替えなど、子どもを取り巻く環境がガラリと変わる季節。新しい生活へのワクワクがある一方で、この時期は子どもが「もやもや」とした不安を感じやすいタイミングでもあります。「うちの子、ちょっと怖がりすぎかな？」と心配になることもあるかもしれませんが、じつは不安は決して悪いものでは