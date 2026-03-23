鹿屋市で、があり現在も消防が消火活動中です。 警察や消防によりますと、23日午後2時ごろ、「鹿屋市王子町で建物が燃えている」と119番通報がありました。 火災が発生したのは木造平屋の住宅で、住民は逃げ出しけがはないということです。現在、消防が消火活動にあたっています。 ・ ・ ・