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【米国】 建設支出（1月）23:00 予想0.2%前回0.3%（前月比) 【ユーロ圏】 ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（3月）24日00:00 予想N/A前回-12.2（ユーロ圏消費者信頼感) ※予定は変更することがあります