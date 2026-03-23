群馬県上野村で山林火災が発生して23日で3日目となりますが、鎮火のめどはたっていません。警察や消防によりますと、21日午前、上野村で発生した山林火災で、23日午前9時現在、延焼面積はおよそ96ヘクタールとなり、これまでにプレハブ小屋が一棟焼けましたが、けが人は確認されていないということです。23日朝から自衛隊などのヘリ3機と消防などおよそ80人が消火活動を行っていますが、鎮火のめどはたっていません。民家の近くに