一般社団法人日本スポーツチア＆ダンス連盟が23日、バンクーバー五輪フィギュアスケート日本代表の小塚崇彦さんが代表理事に就任したことを発表しました。小塚さんは、2010年のバンクーバー五輪で8位入賞を果たすなどスポーツの価値や魅力を広く社会へ発信してきました。競技引退後は、スポーツ振興や教育活動にも積極的に取り組み、次世代アスリートの育成やスポーツ文化の発展に貢献してきました。代表理事就任に際し、小塚さん