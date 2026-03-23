お笑いコンビ「ココリコ」の遠藤章造（54）が23日、自身のインスタグラムを更新。人気歌手に扮した姿を披露した。青いジャケット姿で歌手になりきった遠藤は「こんばんは森進一です」とあいさつ。「ちゃんみなさんとご一緒でした」と、人気ラッパーに扮した落語家・月亭方正との2ショット写真を公開した。遠藤と方正は、22日放送の日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!」（日曜後11・25）に出演。同番組の企画