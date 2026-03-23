高市首相は参院本会議で、トランプ米大統領との会談の際に「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだ」と発言した真意を問われ「米国がリーダーシップを発揮し、建設的な役割を果たすことは重要だ」と述べた。