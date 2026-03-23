サッカーの女子アジア杯で2大会ぶり3度目の優勝を飾った日本代表「なでしこジャパン」のニルス・ニールセン監督（54）と佐々木則夫女子委員長（67）が23日、都内で優勝報告会見を行った。日本と開催国オーストラリアと戦った21日の決勝は、大会歴代最多の7万4397人の観衆を記録するなど大盛況。ニールセン監督は「ホスト国であるオーストラリアに非常に素晴らしい大会運営をしていただいた」と感謝を語り、佐々木委員長も「あ