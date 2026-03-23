「ボートレース記者コラム仕事・賭け事・独り言」尼崎ボートでは昨年４月から使用されてきたボートとエンジンは３月いっぱいで使い納めとなる。年度替わりとなる４月１７日の一般戦からは新しいボートとエンジンによってレースが行われる。残り２節の結果は出ていないが、ここまでの１年間を振り返ってみたい。年間を通してエンジン台帳なるノートをつくり、エンジンと乗り手、成績などを毎節、記してきたが、ぱらぱらとめ