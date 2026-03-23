社民党は23日、党首選挙の開票を行ったが、新たな党首は決まらず、立候補者のうちラサール石井参院議員以外の2人で再選挙（決選投票）を行うことになった。23日に行われた開票の結果、有効投票は4140票で、うち福島党首が1876票、大椿裕子元参院議員が1297票、ラサール石井参院議員が967票だった。社民党の党首選挙に関する規則は、「有効投票数の過半数」を満たす立候補者がいない場合、1位と2位の立候補者による再選挙を行うなど