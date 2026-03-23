【第93話】 3月23日 公開 第93話「繋ぐ口実」を読む 【拡大画像へ】 小学館は3月23日、mmk氏によるマンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」の第93話「繋ぐ口実」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第93話では、メガネが壊れてしまったこころと手を繋いで歩く桜太郎。ドキドキしっぱなしの桜太郎だが、2人の心はいまひとつ通じ合っていないようで……。 サ