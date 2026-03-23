3月20日から22日にかけて、『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B2リーグ戦の第26節が全国各地で開催。プレーオフ出場権を争う熱戦が繰り広げられる中、各スタッツリーダーたちがその実力を発揮した。 得点ランキング首位は横浜エクセレンスのトレイ・ボイドで、今節もベンチスタートながらその高い得点能力を見せつけた。GAME1では38得点、GAME2でも34得点と2戦合計72