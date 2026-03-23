コーセルが後場一段安。同社は２３日午前１１時３０分、２６年５月期第３四半期累計（２５年５月２１日～２６年２月２０日）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１８．２％減の１７３億４６００万円、営業損益は８億９９００万円の赤字（前年同期は７億３０００万円の黒字）、最終損益は２億４０００万円の赤字（同２億８１００万円の黒字）となった。営業赤字の転落を嫌気した売りが出たようだ。国内市場を中心に