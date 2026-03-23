ＨＵＭＡＮＭＡＤＥ＝５連騰と気を吐く。同社はストリートファッションなどアパレルブランドを展開し、昨年１１月に東証グロース市場に新規上場したニューフェース。今年３月１６日に発表した２７年１月期の単独業績予想は、売上高が３割近い増加で連続最高益の更新を計画する。高収益性に対して定評があるほか、松沼礼ＣＥＯ兼ＣＯＯはファーストリテイリングのユニクロでジャパンマーケ