２３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円５７銭前後と前週１９日午後５時時点に比べ３０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円０５銭前後と同１円７０銭強のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５９円１０銭前後で推移していたが、午後０時１０分過ぎには１５９円６１銭前後まで上昇した。トランプ米大統領は２１日に「イランが４