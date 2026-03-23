芸歴31年にして、神木隆之介がはじめて「月9」に登場するらしい。この4月より放送がスタートする、北村匠海が主演の『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）でだ。 参考：神木隆之介、『サバ缶、宇宙へ行く』で北村匠海と初共演「楽しみで仕方ありません」 ありとあらゆる作品に出演し、多種多様なキャラクターに挑んできた神木に、まだ「はじめて」があったとは。しかもなんと、主演の北村との共演も「はじめ