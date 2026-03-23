[故障者情報]栃木SCは23日、DF鈴木俊也が大腿直筋筋損傷と診断されて復帰まで8週を要する見込みだと発表した。鈴木はここまで2試合に出場しているが、2月23日のトレーニングマッチで負傷したという。今季はRB大宮アルディージャからの期限付き移籍で加入している。