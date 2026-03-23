[故障者情報]FC今治は23日、MF新井光が左足関節靱帯損傷・左足リスフラン関節靱帯損傷と診断されたことを発表した。全治期間は公表していない。新井は開幕から5試合連続で先発入りしていたが、8日の第5節・カマタマーレ讃岐戦で負傷した。