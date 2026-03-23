[故障者情報]水戸ホーリーホックは23日、MF加藤千尋が左ハムストリング肉離れと診断されたことを発表した。全治期間は公表していない。加藤は今月14日のFC東京戦で負傷した。昨季シーズン途中に水戸に加入して20試合2得点でJ2優勝に貢献し、今季は開幕から6試合連続で先発出場して3ゴールを奪っていた。