3月20日（金）放送の『沸騰ワード10』は、伝説の家政婦・志麻さんの新居改装の模様に密着。3年4ヶ月前、400坪の土地に、母屋と納屋がついた築120年の古民家を格安で購入した志麻さん。これまでも田舎暮らしに憧れる芸能人も続々とお手伝いに駆けつけているが、今回は玉木宏と工藤阿須加が参戦した。キッチン外壁：鎧張りで元の風合いを再現まずは、母屋隣のキッチン外壁の作業から。風合いを浮造りで再現した板を、角まで一面全て