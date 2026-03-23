白石麻衣のSTAFF公式Xが更新され、白石のコスプレ姿のショットを公開した。 ■『チェンソーマン』の人気キャラクター“マキマ”に変身した白石麻衣 【写真】赤髪が似合いすぎる！『チェンソーマン』人気キャラ“マキマ”に変身した白石麻衣 Xでは「my channel更新」と、白石の公式YouTubeチャンネルが更新されたことを報告。続けて「白石さんがハマっている、チェンソーマンのコスプレに挑戦してみまし