【その他の画像・動画等を元記事で観る】 主演・道枝駿佑×ヒロイン・生見愛瑠による映画『君が最後に遺した歌』（3月20日公開）が大ヒットスタート。これを記念して、道枝演じる春人と、生見演じる綾音の間に生まれた子ども、春歌の姿を捉えた“家族写真”が公開された。 ■道枝駿佑＆生見愛瑠が父親＆母親役に挑戦！ 初日アンケートでは、驚異の満足度96パーセントを記録（※3月20日～22日、TOHOシネ