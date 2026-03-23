丸八証券 [東証Ｓ] が3月23日大引け後(15:30)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の期末一括配当は100円(前期は60円)実施する方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と位置付けており、企業価値の向上を踏まえた内部留保に配慮しつつ、安定的かつ継続的に配当性向30％を目指すことを基本方針としております。2026年３月期の期末配