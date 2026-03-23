アイザワ証券グループ [東証Ｐ] が3月23日大引け後(15:30)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の年間配当は117円(前期は96円)実施する方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 株主還元方針2024年４月26日に公表しましたとおり、当社は、2025年３月期から2028年３月期までの間、配当（普通配当及び特別配当）と自己株式取得による株主還元を総額200億円以上実施することを方針と