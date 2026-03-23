フォーカスシステムズ [東証Ｐ] が3月23日大引け後(15:30)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の62円→64円(前期は42円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、「中期経営計画 24-26」で掲げた「発展・利益・還元サイクルの強化」に基づき、「成長投資」「収益性向上」「従業員・株主等への還元」に注力しております。従業員一人ひとりが中期経営計画の達成のた