長栄 [東証Ｓ] が3月23日大引け後(15:31)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の100円→125円(前期は125円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつであると認識しており、財務体制の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案のうえ、安定した配当政策を実施することを基本方針としております。2