23日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数122、値下がり銘柄数1392と、値下がりが優勢だった。 個別では朝日ラバー、光陽社、明海グループが一時ストップ高と値を飛ばした。フーバーブレイン、川岸工業、ハマイ、星医療酸器、ナイスなど12銘柄は昨年来高値を更新。ホリイフードサービス、エブレン、太平洋興発、日建工学、バナーズは値上がり率上位に買われた。