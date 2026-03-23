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23日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ227844 6.1 43980 ２. 野村日経平均 5051670.9 53530 ３. 日経Ｄインバ 4938727.65275 ４. 純金信託 34059 151.6 20385