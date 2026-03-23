23日の日経平均株価は前営業日比1857.04円（-3.48％）安の5万1515.49円と続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は64、値下がりは1513、変わらずは7と、値下がり銘柄の割合が90％を超える全面安商状だった。 日経平均構成銘柄の値上がりは9銘柄にとどまり、216銘柄が下落。マイナス寄与度トップはアドテスト で、1銘柄で日経平均を334.26円押し下げ。以下、ファストリ が128.35円、東エレク が103.29円、中外