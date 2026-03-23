23日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数66、値下がり銘柄数527と、値下がりが優勢だった。 個別ではシンカ、イメージ情報開発、ステラファーマ、アスタリスク、ピアズがストップ高。インフォメティスは一時ストップ高と値を飛ばした。アミタホールディングス、リファインバースグループ、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン、アイズ、ジェイックは値上がり率上位に買われ