23日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前営業日比35.8％増の6316億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同20.5％増の4227億円だった。 個別ではＮＺＡＭＲＥＩＴ指数（２・５・８・１１月決算型） 、ＮＺＡＭＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） 、ＮＥＸＴ原油ブル 、ＮＥＸＴＮＯＭＵＲＡ原油イン