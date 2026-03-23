21日（土）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の千葉ドットは、3月28日（土）に千葉みなとさんばしひろばにて開催される「ちばのみんなとスポーツフェスティバル」において、バレーボール体験会を実施することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 このイベントでは、千葉県内のスポーツ関連団体による様々なスポーツ体験ブースが設置され、その一つとして千葉ドット選手によ