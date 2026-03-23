天草市河浦町で、早期米の田植えが始まりました。田植えが始まったのは、天草市河浦町の倉田晋幸さんの水田で、2月27日に種まきをして15センチほどに伸びた「コシヒカリ」の苗を、田植え機で植えていきました。今年は少雨で水不足が心配されましたが、2月末からまとまった雨が降ったことから、去年と同じ時期に田植えを始めることができたということです。 米農家の倉田晋幸さん「これから4か月、手間暇かけて、一生懸命コメ（