日本が中央アジアのカザフスタン産原油の輸入を検討していることが23日、関係者への取材で分かった。INPEXが権益を保有している。原油の9割超を依存する中東産はイラン情勢悪化で輸入が滞る恐れがあり、代替先を確保する狙い。