収穫されたコメ＝2025年8月、新潟県内農林水産省は23日、コメの民間在庫量が2027年6月末時点で最大271万トンになるとの見通しを示した。今年1月末時点で調査した26年産米の生産量を反映した。適正水準とされる200万トンを大幅に上回り、過去最高水準となる。高止まりする米価の下落につながるほか、低水準が続く政府備蓄米の買い戻しも可能になりそうだ。農水省が23日の会合で示した需給見通しによると、26年産米の生産量は最