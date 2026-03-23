フリーアナウンサーの中川安奈（32）が22日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。恋愛観を明かした。占い師のシウマ氏から「遠距離がダメな人なんで」と自身の恋愛の傾向について明かされると、中川は「絶対ダメです、遠距離は。本当に」と断言した。「NHK時代に私、転勤で秋田に住んだり広島に行ったりしていたんですけれど、秋田行ってすぐに当時お付き合いしていた彼と