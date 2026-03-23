巨人のドラフト３位ルーキー・山城京平投手が２３日、ジャイアンツ球場で開幕ローテーション入りを果たした心境を語った。前日のオープン戦終了後に阿部監督が山城のローテ入りを明言。一躍、脚光を浴びることになった左腕は「今は入ってるだけなんで、結果を残さないと意味はないと思うので、しっかり自分のピッチングができるように頑張ります」と受け止めた。同期入団のドラ１・竹丸が巨人の新人としては６４年ぶりに開幕