3月22日、女優の広瀬アリスが自身のXを更新し、“推しの結婚” に関する意見を投稿した。しかし、過去の “恋愛歴” から、厳しい目を向けられているようだ。広瀬は、18日のXで箸を手に持ち、目を見開いて驚いたような表情を浮かべ、左手を口に当てるような写真を投稿。《ねぇ待って！この辛そうなソースつけても食べれる！っていう画》とつづった。「この写真から連想するイメージとして、一般のXユーザーから《推しの結婚が