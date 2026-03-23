女優の佐藤仁美が、自身のInstagramを3月21日までに更新。最新ショットにファンから驚きの声が寄せられている。2019年よりノンワイヤーブラ「ジニエ」のオフィシャルモデルを務めている佐藤は、《私といえば、やっぱりジニエ ブラは、ジニエ》などとつづり、モデルを務めるジニエからブラをプレゼントされたことを報告。ブラを手にする自身のショットを公開した。佐藤は17日に更新したInstagramでは《朝方のラーメン #熊本 #