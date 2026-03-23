なでしこジャパンのニルス・ニールセン監督が２３日、都内でアジアカップの優勝報告会見を行った。なでしこは２１日の決勝で開催国・オーストラリアに１―０で勝利して２大会ぶり３度目となるアジアの頂点に立った。ニールセン監督は「小さいターゲットをしっかりクリアしつつ、大きいターゲットであるアジアカップを制することができた。決勝は簡単な試合ではなかったが、選手が素晴らしい試合をしてくれて、やり遂げることが