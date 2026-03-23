今夜3月23日21時より最終回を迎える橋本環奈主演ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）がクランクアップ。撮影現場から主演の橋本をはじめ、向井理、宮世琉弥、吉田鋼太郎ら物語の中心を担ったキャスト陣11人の撮了コメントが到着した。【写真】宮世琉弥「成長した姿を見せられるように頑張りたい」、INI許豊凡「僕自身もソンのようにみなさんの元で育てられた」クランクアップカット本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上