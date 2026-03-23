上田竜也、Travis Japanの川島如恵留がダブル主演する舞台『ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE』が、10月に東京・EXシアター有明（東京ドリームパーク内）、11月に大阪にて上演されることが決定。上田、川島らのコメントが到着した。【写真】23年のドラマ版に続き、堤幸彦が演出を担当！舞台『ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE』ロゴ『ノッキンオン・ロックドドア』は、第171回直木賞候補となったほか、数々の文学