地方競馬全国協会（ＮＡＲ）は２３日、２７年の第２７回ＪＢＣクラシック、同スプリント、第１６回レディスクラシックのＪｐｎ１の３競走を、同年１１月３日に大井競馬場で開催すると発表した。大井での開催は２３年の第２３回以来、４年ぶり１０回目となる。ＪＢＣクラシックは２０００メートル、同スプリントは１２００メートル、同レディスクラシックは１８００メートルで行われる。なお今年１１月３日の第２６回は金沢競