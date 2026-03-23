女子生徒にキスをしたとして岐阜県内の中学校の男性教師が懲戒免職になりました。 県によりますと、懲戒免職の処分を受けた25歳の男性教師は去年11月、勤務終了後学校の外の広場で女子生徒にキスをしたということです。 男性教師はキスしたことを認めていて、他にも女子生徒の手をにぎったり頭を触ったりしていたということです。 また、28歳の男性教師は山県市の中学校に勤務していたおととし、同僚の教師の靴を片方