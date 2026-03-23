日本相撲協会は２３日、東京・両国国技館で評議員会を開き、２０２５年度（１〜１２月）の決算を承認した。経常収益から経常費用などを差し引いた額は約１３億２９００万円で、３年連続の黒字となった。協会担当者によれば、全６場所で完売した入場券売り上げや相撲グッズの商品売り上げの増加、ロンドン公演実施などが経常収益を押し上げた。特に本場所での親方売店は、１場所１５日間で１億円以上を売り上げるほどの好調だと